Під час новорічних свят проросійські бойовики посилили свої позиції на Донбасі - українська розвідка

Під час новорічних свят проросійські бойовики посилили свої позиції на Донбасі - українська розвідка

Під керівництвом російських офіцерів відбуваються тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що на новорічні свята окупанти посилили свої передові позиції на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Командування військ РФ продовжує утримувати в бойовій готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними розвідки, під час новорічних свят російсько-окупаційні війська посилили передові позиції. Йдеться про:

додатковий особовий склад,

збільшення засобів вогневого ураження,

додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення,

збільшену кількість снайперських пар.

"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил", - інформує Міноборони.

Нагадаємо, аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) опублікували власне розслідування, в якому повідомляють, що перекидання Збройних сил РФ до кордонів продовжується. За останніми дослідженнями, загальна чисельність військової техніки Росії збільшилася і перевищує квітневі показники.

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