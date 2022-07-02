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Під час обміну полонених звільнили 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь (відео)

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Під час обміну полонених звільнили 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь (відео)

Фото: ГУР Міноборони

Дехто з визволених із полону захисників Маріуполя вже встиг обійняти рідних.

Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на "Азовсталі".

Наразі бійці з важкими пораненнями перебувають під наглядом медиків. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Бійців доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Серед звільнених прикордонників - Павло Піковець. Він повернувся з полону, розповідає, що до тих, хто був на "Азовсталі" ставились по-іншому.

"Вони нас поважали… Вони дивились на нас як на воїнів", - зазначає він.

А ще бійця тримала надія.

"Надія була. Надія постійно була, я знав, що мені потрібно повернутись, я знав для кого, для дружини, для доньки. Що вони мене чекають і потрібно повернутись", - розповідає прикордонник.

Загалом під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на "Азовсталі".

Як повідомлялося, Україна повернула тіла ще 64 бійців з "Азовсталі".

Нагадаємо, мужні воїни, які героїчно боронили місто від окупантів, сподіваються на допомогу цивілізованого світу.

Раніше "Азов" попередив, що РФ готує провокації за участі полонених героїв Маріуполя.

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