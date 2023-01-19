Під час оборони Соледара загинув воїн із Полтавщини, який мріяв про вільну Україну

На Донеччині у боях з російськими окупантами за вільну Україну загинув захисник із Полтавщини, 37-річний солдат Андрій Луцай.

Про це повідомили у Гадяцькій міській раді та написав начальник Миргородської РВА Віталій Дяківнич.

Відомо, що захисник був родом із Гадяча. Він мріяв про вільну незалежну Україну. На військову службу був прийнятий 22 квітня 2004 року.

"Чорним смутком огортають наш край звістки про загибель земляків, які захищали Україну від російського агресора.

Миргородщина знову в жалобі: на Донеччині загинув житель Гадяцької територіальної громади, солдат Луцай Андрій Сергійович, 1986 року народження", - пише посадовець.

Загинув воїн 14 січня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Соледар.

"Загинув наш земляк - герой, залишившись вірним військовій присязі, мужньо виконавши обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 14 січня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Соледар. Щиро співчуваю рідним та близьким захисника. Добрий, світлий спомин про покійного захисника нашої Батьківщини назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав його, любив та шанував. Вірю, що пролита кров наших мужніх Героїв не пройде безслідно, ці факти відваги стануть нашою історією, що твориться на шляху до Перемоги. Вічна пам'ять захиснику! Герої не вмирають!", - додав Дяківнич.

Про час зустрічі загиблого захисника обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, 11 січня у Лубнах Полтавської області попрощалися із українським захисником, який обороняв Маріуполь і всю Україну, 35-річним Романом Дзюбою. Воїн загинув ще 7 березня 2022 року, захищаючи місто-герой Маріуполь, але тіло повернулося тільки зараз.

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