Під час обстрілів Миколаєва росіяни підступно змінюють тактику – Кім

Окупанти хочуть не лише спричинити більші руйнування, а й завдати шкоди рятувальникам, які виїздять на місця прильотів ліквідовувати наслідки.

Минулого тижня росіяни почали обстрілювати місто Миколаїв більш інтенсивно і підступно, змінюючи тактику.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, передає Укрінформ.

"Протягом минулого тижня Миколаїв піддавався інтенсивним обстрілам військовими РФ, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику. Скажімо, в ніч на 11 лютого, вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно у 30-60 хвилин. Це було зроблено з метою не лише спричинити більші руйнування, а й завдати шкоди нашим рятувальникам, які виїздили на місця прильотів і ліквідовували наслідки", – сказав він.

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За словами Кіма, подібну тактику ворог вже застосовував і в інших регіонах, тому цього разу вдалося розгадати його наміри і вберегти людей. І все ж зазнали поранень двоє людей, виникла пожежа інфраструктурного об’єкту.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії у ніч проти 11 лютого атакували Миколаїв безпілотниками – внаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного обʼєкту. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, житлові та дачні будинки, автомобілі, газопровід.

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