Під час обстрілів на Донбасі важке поранення отримав український солдат

Боєць захищав українські позиції біля села Старогнатівки.

У п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, поліцейські документують наслідки подій та надають допомогу громадянам.

“У результаті обстрілу було пошкоджено будинки мирних жителів Волноваського району. У селі Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця села Трудівське”, - йдеться у повідомленні.

За даним фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Окрім того, в результаті мінометного обстрілу с. Старогнатівка було тяжко поранено солдата ЗСУ. У поліції кваліфікували дії бойовиків як терористичний акт.

Нагадаємо, проросійські бойовики продовжують обстрілювати населені пункти з важкої артилерії, ситуація залишається напруженою. Станом на 14 годину п'ятниці, 18 лютого, під обстріл потрапили 26 населених пунктів.

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