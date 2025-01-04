Під час обстрілу Чернігова загинув видатний освітянин: що про нього відомо

У Чернігові під час ракетного удару загинув філолог і педагог Олексій Гальонка, який отримав смертельне поранення від уламка ворожої ракети.

Про це повідомив директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило.

Племінниця науковця Людмила Гальонка підтвердила загибель та розповіла, що в день трагедії, коли в Чернігові чулися звуки ворожої атаки, зателефонувала дядьку, застерігши його бути обережним. Дізнавшись про його поранення, родичі поспішили на допомогу.

Слідування порадам медиків допомогло зупинити кровотечу до прибуття "швидкої", але, на жаль, від отриманих травм Олексій Гальонка помер. Йому було 72 роки.

Олексій Гальонка, освітянин і науковець з Чернігівщини, усе своє життя присвятив освіті, був дуже добрим і чуйним. Після того як у березні 2022 року його будинок був зруйнований під час російської атаки, він змушений був жити в невеликій споруді поряд, зберігши лише одяг, який був на ньому того дня. Його велика колекція вишиванок, бібліотека, картини – все це згоріло під час вибухів.

Олексій Гальонка розпочав кар'єру вчителем української мови і літератури, згодом став методистом і працював доцентом в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. За свою працьовиту діяльність він отримав звання заслуженого працівника освіти України, був автором багатьох наукових робіт. Він ініціював численні освітні проєкти, покращив систему перепідготовки вчителів.

Попри труднощі війни, Олексій Гальонка мріяв про будівництво нового дому, але його життя обірвалося. Про нього згадують як доброго, спокійного, культурного і закоханого в українську поезію чоловіка.

Нагадаємо, У п'ятницю, 4 січня, росіяни завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова.

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