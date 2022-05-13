Під час окупації села під Харковом росіяни обстріляли дім з танка: людей закопали на подвір'ї (фото,відео)

Під час окупації села під Харковом росіяни обстріляли дім з танка: людей закопали на подвір'ї (фото,відео)

У селищі Степанки Харквської області, яке ЗСУ звільнили від російських окупантів, зафіксували докази звірської поведінки загарбників.

Військові РФ обстріляли з танка один з будинків у населеному пункті. За даними слідства, сталося це ще 27 березеня, коли Степанівка була окупована.

Національна поліція у Харківській області показа, що після себе залишили російські військові.

Зазначається, що на території одного обійстя виявили тіла трьох загиблих місцевих мешканців, які загинули від рук російських агресорів. Односельчани поховали їх на подвір'ї будинку, де проживали вбиті.

Днями фахівці ексгумовали тіла двох чоловіків та однієї жінки. "Тіла померлих направлені на судово-медичну експертизу до міста Харкова", - розповів начальник територіального підрозділу поліції Сергій Гугняк.

Як повідомлялося, на території Київської області, яка була тимчасово окупована Росією, продовжують знаходити масові поховання мирних жителів, яких вбили військові держави-терористки. Оглянуто понад 1,2 тис. трупів.

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