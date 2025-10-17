Під час перемовин Трампа і Зеленського, Путін запустив "Шахеди" по Україні: де тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Станом на 21:35 17 жовтня в низці областей України оголошено повітряну тривогу через активність ворожих безпілотників (БпЛА).

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Ситуація з дронами фіксується у:

Київській області: БпЛА перебуває у Вишгородському районі, рухаючись уздовж Київського водосховища. Також БпЛА перебувають на сході регіону (в межах Броварського та Бориспільського районів) та тримають західний курс . Це може становити загрозу для столиці та прилеглих територій.

Чернігівській області: Дрони рухаються на Київське водосховище та Ічню.

Полтавській області: Фіксуються групи на Пирятин та Гадяч.

Черкаській області: БпЛА рухається від Пирятина на Драбів.

Харківській області: Велика група (8 одиниць) прямує на Чугуїв/Зміїв.

Миколаївська область: фіксується ворожий розвідувальний БпЛА.

Сумська область: зафіксовано рух БпЛА на півночі та півдні Сумщини, які прямують у напрямку Чернігівської області.

Станом на 22:14 карта повітряної тривоги виглядає так:

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

За інформацію моніторингових каналів, чимало дронів зараз прямують на Київ. Ще одна «хмара» — курсом на Полтавщину/Дніпропетровщину. Усього над Україною — до 50 БПЛА,

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, російські війська вдарили по Чернігові. У місті атаковано транспортну інфраструктуру.

Вчора зранку в Чернігові також сталися вибухи. Через вибухи у місті було пошкоджене одне з підприємств. Виникла пожежа. Також уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці обласного центру.