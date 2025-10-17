- Дата публікації
- Категорія
- Війна
Під час перемовин Трампа і Зеленського, Путін запустив "Шахеди" по Україні: де тривога
Наразі оголошено повітрну тривогу у Київській області, Чернігові, Черкасах та Полтаві через рух ворожих БпЛА.
Станом на 21:35 17 жовтня в низці областей України оголошено повітряну тривогу через активність ворожих безпілотників (БпЛА).
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Ситуація з дронами фіксується у:
Київській області: БпЛА перебуває у Вишгородському районі, рухаючись уздовж Київського водосховища. Також БпЛА перебувають на сході регіону (в межах Броварського та Бориспільського районів) та тримають західний курс. Це може становити загрозу для столиці та прилеглих територій.
Чернігівській області: Дрони рухаються на Київське водосховище та Ічню.
Полтавській області: Фіксуються групи на Пирятин та Гадяч.
Черкаській області: БпЛА рухається від Пирятина на Драбів.
Харківській області: Велика група (8 одиниць) прямує на Чугуїв/Зміїв.
Миколаївська область: фіксується ворожий розвідувальний БпЛА.
Сумська область: зафіксовано рух БпЛА на півночі та півдні Сумщини, які прямують у напрямку Чернігівської області.
Станом на 22:14 карта повітряної тривоги виглядає так:
За інформацію моніторингових каналів, чимало дронів зараз прямують на Київ. Ще одна «хмара» — курсом на Полтавщину/Дніпропетровщину. Усього над Україною — до 50 БПЛА,
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, російські війська вдарили по Чернігові. У місті атаковано транспортну інфраструктуру.
Вчора зранку в Чернігові також сталися вибухи. Через вибухи у місті було пошкоджене одне з підприємств. Виникла пожежа. Також уламки одного з безпілотників впали на присадибну ділянку на околиці обласного центру.