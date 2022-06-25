Під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи: атака відбулася з території Білорусі

Під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи: атака відбулася з території Білорусі

У Київській області було чутно щонайменше 8 вибухів, більшість ракет успішно ліквідували засоби протиповітряної оборони.

Вранці в суботу, 25 червня, під час оголошеної близько 3.30 повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО.

Як повідомили в Telegram-каналі Беларускі Гаюн, декілька ракет було запущено з території Білорусі.

"Ймовірно, було запущено мінімум 2 або 3 ракети з повітря. Повідомлення надійшли з районів Світлогірська (Озаричі), Мозиря, Петрикова та Наровлі Гомельської області", - йдеться у повідомленні.

Очевидці повідомляють, що в північній частині Київської області було чутно щонайменше 8 вибухів. Частина з ракет була успішно ліквідована засобами протиповітряної оборони.

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