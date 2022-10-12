Під час повітряної тривоги на Прикарпатті перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Франківська – ОВА

Об’їзд транспорту буде забезпечений через навколишні села.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на ​​Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

Про це вона розповіла у відеозверненні до громадян.

"Враховуючи завдання ракетних ударів по Бурштинській ТЕС, прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Бурштин до Івано-Франківська та перед поворотом у Демешківці у напрямку Львова", - зазначила Онищук.

Вона наголосила, що відповідне рішення прийнято з метою мінімізації наслідків ракетних ударів, зокрема, серед цивільного населення.

Ракетні удари по ТЕС в Україні

Внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії 10 та 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень критичні об'єкти інфраструктури.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала удари по об‘єктах енергетики на Львівщині та Києва.

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