Під час повітряної тривоги на Прикарпатті перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Франківська – ОВА

Об’їзд транспорту буде забезпечений через навколишні села.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.
Про це вона розповіла у відеозверненні до громадян.
"Враховуючи завдання ракетних ударів по Бурштинській ТЕС, прийнято рішення на час повітряної тривоги перекривати рух на ділянці дороги від міста Бурштин до Івано-Франківська та перед поворотом у Демешківці у напрямку Львова", - зазначила Онищук.
Вона наголосила, що відповідне рішення прийнято з метою мінімізації наслідків ракетних ударів, зокрема, серед цивільного населення.
Ракетні удари по ТЕС в Україні
Внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії 10 та 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень критичні об'єкти інфраструктури.
Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.
У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.
Росія також завдала удари по об‘єктах енергетики на Львівщині та Києва.
Читайте також:
- Пропагандист РФ закликав постійно бомбити критичну інфраструктуру, аби "занурити Україну в холод і темряву" (відео)
- Війна взимку: експерт назвав напрямки, куди може бити Росія
- У Хмельницькому знову зникло електропостачання: що сталося