Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумській області — голова ОВА

Гучні вибухи було чутно поблизу обласного центру, подробиці наслідків обстрілу поки що не повідомляють.
Проти ночі на понеділок, 30 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної опівночі в Сумській області, поблизу обласного центру було чутно вибухи.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, вибухи були в Сумському районі.
"Пролунали декілька вибухів. Деталі згодом", - написав голова ОВА.
Раніше повідомлялося, що російські війська ввечері у неділю, 29 травня, обстріляли прикордонні райони Сумської області. На щастя, втрат серед особового складу українських захисників та техніки не було.
Нагадаємо, що вранці 29 травня Сумщину теж накрили артобстрілами з території Російської Федерації. За попередніми даними, тоді теж обійшлося без втрат для ЗСУ.
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