Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумській області — голова ОВА

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Сумській області — голова ОВА

Гучні вибухи було чутно поблизу обласного центру, подробиці наслідків обстрілу поки що не повідомляють.

Проти ночі на понеділок, 30 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної опівночі в Сумській області, поблизу обласного центру було чутно вибухи.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вибухи були в Сумському районі.

"Пролунали декілька вибухів. Деталі згодом", - написав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські війська ввечері у неділю, 29 травня, обстріляли прикордонні райони Сумської області. На щастя, втрат серед особового складу українських захисників та техніки не було.

Нагадаємо, що вранці 29 травня Сумщину теж накрили артобстрілами з території Російської Федерації. За попередніми даними, тоді теж обійшлося без втрат для ЗСУ.

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