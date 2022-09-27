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Під час повітряної тривоги Росія з винищувачів випустила по Україні три ракети: подробиці

Дата публікації
Перегляди
1974
Час на прочитання
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Під час повітряної тривоги Росія з винищувачів випустила по Україні три ракети: подробиці

Фото: ТСН.ua

Під час останньої повітряної тривоги Росія випустила по Україні три ракети Х-59.

Усі російські ракети збила українська система протиповітряної оборони.

Про це повідомляють ОК "Південь" та Повітряне командування "Схід".

"По Одещині ворог завдав ракетного удару. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напрямку випущено 2 ракети класу "повітря - земля" Х-59. Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі. Тим часом ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу. Ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО", - повідомили в ОК "Південь".

У Повітряному командуванні "Схід" уточнили, що ворожу ракету вдалося збити у Криворізькому районі.

Нагадаємо, в Харкові та Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

У Харкові зафіксувати чотири "прильоти", в деяких районах міста відсутнє електропостачання.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1974
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