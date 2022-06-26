Під час повітряної тривоги у Києві були вибухи: над столицею видно клуби диму

Під час повітряної тривоги у Києві були вибухи: над столицею видно клуби диму

У Шевченківському районі української столиці після ракетних обстрілів окупантів піднялися клуби диму, на місце виїхали медики та рятувальники.

Під час повітряної тривоги, яку було оголошено близько 6 години ранку в неділю, 26 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Над містом видно клуби диму.

Про це повідомили ТСН.ua очевидці.

Загалом у столиці пролунало 4 вибухи. Над містом уже видно чорний стовп диму.

Згодом інформацію про "прильоти" в столиці підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - написав він у Telegram-каналі.