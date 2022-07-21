Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Міський голова Миколаєва повідомив, що російські окупанти знову обстріляли місто.

Під час оголошеної вночі 21 липня повітряної тривоги, яка тривала майже до 4 години ранку, у Миколаєві було чутно потужні вибухи.

Як повідомив голова міста Олександр Сєнкевич, окупанти здійснили масований обстріл міста.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють", - написав він.

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Про наслідки обстрілів офіційної інформації поки не було.

Нагадаємо, Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

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