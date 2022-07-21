Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Дата публікації
Перегляди
936
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали потужні вибухи

Фото: Фото з відкритих джерел

Міський голова Миколаєва повідомив, що російські окупанти знову обстріляли місто.

Під час оголошеної вночі 21 липня повітряної тривоги, яка тривала майже до 4 години ранку,  у Миколаєві було чутно потужні вибухи.

Як повідомив голова міста Олександр Сєнкевич, окупанти здійснили масований обстріл міста.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють", - написав він.

Про наслідки обстрілів офіційної інформації поки не було. 

Нагадаємо, Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

Читайте також:

Наступна публікація