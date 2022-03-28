Під час промови у Варшаві Байден оголосив початок нової "холодної війни", - ексглава МЗС Польщі

За словами Чапутовича, з Путіним за один стіл ніхто вже не сяде, тому шансів на те, щоб "відкотити" ситуацію назад вже немає.

Виступ президента США Джо Байдена у Варшаві був побудований таким чином, щоб відкрити новий розділ в історії. У цій промові американський лідер оголосив про нову холодну війну.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю газеті Rzeczpospolita.

Так, Чапутович порівняв промову Байдена з виступом Уінстона Черчілля в 1946 році, коли той говорив про так звану "залізну завісу".

"Якщо ми когось назвемо злочинцем і м'ясником, то відомо, що ми з ним потім за стіл не сядемо. Це сигнал для європейців про те, що нам потрібно змінити нашу стратегію. Шансів на швидке повернення до того, що було до агресії Росії проти України вже немає. Ми зосереджені на довгостроковому конфлікті”, - пояснив Чапутович.

Втім він сподівається, що в результаті Російська Федерація програє, як це було в Афганістані під час введення військ СРСР.

"Звідси випливає, що Україна має готуватися до затяжного конфлікту і дуже серйозних втрат... Байден прямо сказав, що Путін повинен зазнати невдачі, і це виключає різні компроміси, на які сподівалися європейські країни", – резюмував Чапутович.

Нагадаємо, Байден назвав Путіна "м'ясником" після розмови з українцями в Польщі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова американського президента і заявив, що особисті образи на адресу Володимира Путіна "звужують вікно можливостей" для налагодження відносин Москви та Вашингтона.

"Він - м'ясник" – відгукнувся Джо Байден про Путіна на зустрічі у Варашаві