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Під час просування на півдні ЗСУ знайшли автівки з розстріляними людьми: серед загиблих є діти

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Під час просування на півдні ЗСУ знайшли автівки з розстріляними людьми: серед загиблих є діти

Фото: Фото з відкритих джерел

На півдні росіяни відправили на міни колону авто, які намагалися вирватися з окупованих територій, а потім розстріляли вцілілих.

Під час просування українських підрозділів Миколаївщиною в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

За інформацією військових, ушкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.

"Під час спроби місцевих жителів евакуюватися, окупанти спочатку вказали їм дозволений шлях замінованою місцевістю, а потім розстрілювали тих, хто вижив після підриву", — йдеться в повідомленні.

Серед загиблих — двоє дітей молодшого шкільного віку.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей окупанти створили майже 20 так званих "комендатур".

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