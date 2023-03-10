Під час ракетного обстрілу України 9 березня РФ використала озброєння, яке могла виробити за місяць - ГУР

За словами Андрія Юсова, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь «критично низькі», й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

Під час ракетного обстрілу України 9 березня росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - зазначив представник ГУР МО України.

За словами Андрія Юсова, російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив Андрій Юсов.

Водночас представник ГУР зауважив, що росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що у ніч проти 9 березня ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

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