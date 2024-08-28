Під час ракетного удару по готелю у Кривому Розі загинув колишній голова Черкаської облдержадміністрації

У Кривому Розі Сергійчук був у відрядженні.

У Кривому Розі трагічно загинув колишній очільник Черкаської облдержадміністрації Сергій Сергійчук.

Про це стало відомо з повідомлення на сторінці обласної військової адміністрації.

За повідомленням видання "Антена", Сергій Сергійчук загинув внаслідок нічного ракетного удару по готелю "Аврора" в Кривому Розі 27 серпня. У цьому ударі загинуло 4 особи, а 5 отримали поранення. На момент загибелі він перебував у Кривому Розі у службовому відрядженні.

Сергій Сергійчук народився 22 грудня 1970 року у Києві. Він мав вищу юридичну та інженерну освіту. З 1994 року працював у Службі безпеки України, а також в Державному науково-дослідному інституті технологій кібербезпеки. Проживав у селі Михайлівка-Рубежівка, що знаходиться за 16 кілометрів від столиці.

Сергійчук був українським військовослужбовцем, учасником бойових дій в АТО і головою Черкаської обласної державної адміністрації з 28 серпня 2020 по 29 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 28 серпня у Кривому Розі російські війська атакували об'єкт цивільної інфраструктури ракетним ударом, внаслідок чого постраждали п’ять осіб. У місті розгорнуто Штаб допомоги для людей з постраждалих будинків.

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