Під час ракетної атаки пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей - Зеленський

Впродовж тижня Росія застосувала проти України майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб. Ворог також випустив понад 600 ударних дронів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він також нагадав про масовану російську атаку по Україні сьогодні, 17 листопада.

"Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. Наразі триває ліквідація наслідків комбінованої атаки по нашій інфраструктурі у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях", - зазначив Зеленський.

З його слів, росіяни вкотре хочуть залякати українців холодом та відсутністю світла.

"Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", - наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада російські окупанти здійснили масований комбінований удар по енергообʼєктах України.

За ніч і ранок РФ випустила 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили 144 повітряні цілі — 102 ракети та 42 дрони.

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