Під час ракетної атаки вибухи пролунали у низці регіонів

Під час ракетної атаки на Україну вибухи пролунали на Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі.

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Про це інформують кореспонденти ТСН.ua.

Зазначимо, що російські загарбники під час масованої атаки використовували крилаті ракети, керовані ракети, балістичні ракети, аеробалістичні гіперзвукові ракети та ударні безпілотники.

Моніторингові канали повідомляють, що основною ціллю окупантів під час сьогоднішньої атаки були енергетичні обʼєкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки російських загарбників по Україні у Польщі в небо були підняті винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вивела у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр".

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