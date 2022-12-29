Під час ранкової атаки Росія випустила 69 ракет: у Міноборони розповіли, скільки з них вдалося збити

У Міноборони України повідомили, що під час масованої ракетної атаки по Україні 29 грудня, Росія застосувала понад 69 ракет.

Українським захисникам вдалося збити 54 ворожі ракети із понад 69 запущених.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Сьогодні противник вдався до чергового акту геноциду українського народу. Так, з 7 ранку противником нанесений масований ракетний удар по території України, під час якого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400 по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури... Противником було застосовано більше 69 ракет. Силами і засобами протиповітряної оборони нашої країни знищено 54 ракети", - розповів Громов.

Нагадаємо, російське Міноборони під час масованої атаки по Україні видало чергову цинічну погрозливу заяву. У Шойгу стверджують, що, мовляв, "Калібри", якими вони атакують Україну, не закінчаться ніколи.

Ракетний удар по Україні 29 грудня: ситуація в регіонах

Вранці 29 грудня мер Харкова повідомив про ракетну атаку на місто та прильоти в одному з районів.

Лунали численні вибухи і в Києві. Станом на 9:30 відомо, що уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі. Внаслідок цього, у столиці можуть бути перебої зі світлом. Наразі вже 40% мешканців Києва залишилися без світла.

Крім того, під час повітряної тривоги сили ППО збили крилату ракету на території у Хмельницькій області. Минулося без потерпілих.

Під час масштабної повітряної тривоги російська ракета влучила у житловий будинку в селі на Прикарпатті. Фото влучання показав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також російська ракета влучила в один із енергетичних об’єктів Івано-Франківської області. Крім того, у регіоні зафіксовано падіння ракет, які знешкодять згодом.

Детально про новий масований удар Росії ракетами по Україні і ситуацію в регіонах, читайте тут.

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