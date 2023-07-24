Під час репортажу про роботу української артилерії поблизу Бахмута був поранений відеожурналіст AFP

Коллінз зазнав численних осколкових поранень під час атаки в лісосмузі поблизу Бахмута.

Поблизу Бахмута було поранено американського відеожурналіста Ділана Коллінза. 35-річний Коллінз потрапив під атаку ворожого БПЛА під час знімання репортажу про роботу української артилерії ЗСУ.

Про це повідомили репортери AFP, які стали свідками інциденту.

Коллінз отримав численні осколкові поранення під час атаки в лісосмузі поблизу Бахмута.

Його евакуювали до найближчої лікарні. За словами медиків, його стан стабільний, а життю нічого не загрожує.

Загалом, у липні 2023 року, окупанти поранили п’ятьох працівників ЗМІ – як українських, так і іноземних.

Тим часом ворог лише за добу накрив вогнем позиції ЗСУ 493 рази. Водночас українські бійці щодня просуваються на Бахмутському напрямку. ЗСУ тримають ініціативу - кожен тиждень звільняють кілометри українських територій.

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