Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час репортажу про роботу української артилерії поблизу Бахмута був поранений відеожурналіст AFP

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
907
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час репортажу про роботу української артилерії поблизу Бахмута був поранений відеожурналіст AFP

Поблизу Бахмута було поранено американського відеожурналіста Ділана Коллінза / Фото: Associated Press

Коллінз зазнав численних осколкових поранень під час атаки в лісосмузі поблизу Бахмута.

Поблизу Бахмута було поранено американського відеожурналіста Ділана Коллінза. 35-річний Коллінз потрапив під атаку ворожого БПЛА під час знімання репортажу про роботу української артилерії ЗСУ.

Про це повідомили репортери AFP, які стали свідками інциденту.

Коллінз отримав численні осколкові поранення під час атаки в лісосмузі поблизу Бахмута.

Його евакуювали до найближчої лікарні. За словами медиків, його стан стабільний, а життю нічого не загрожує.

Загалом, у липні 2023 року, окупанти поранили п’ятьох працівників ЗМІ – як українських, так і іноземних.

Тим часом ворог лише за добу накрив вогнем позиції ЗСУ 493 рази. Водночас українські бійці щодня просуваються на Бахмутському напрямку. ЗСУ тримають ініціативу - кожен тиждень звільняють кілометри українських територій.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
907
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація