Під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув: постраждали двоє рятувальників

Під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув: постраждали двоє рятувальників

Рятувальники продовжують розбирання завалів у Кременчуці.

У Кременчуці продовжуються пошукові роботи, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 8:00 ранку надзвичайники обстежили та розібрали 75% пошкоджених конструкцій. Зранку під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них. Внаслідок цього двоє працівників ДСНС травмувались. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 29 червня, загинуло 18 осіб, (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

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