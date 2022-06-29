Під час розбирання завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув: постраждали двоє рятувальників

Рятувальники продовжують розбирання завалів у Кременчуці.
У Кременчуці продовжуються пошукові роботи, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.
Про це повідомляє ДСНС України.
Станом на 8:00 ранку надзвичайники обстежили та розібрали 75% пошкоджених конструкцій. Зранку під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них. Внаслідок цього двоє працівників ДСНС травмувались. Їх госпіталізували.
Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.
Станом на ранок 29 червня, загинуло 18 осіб, (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.
За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.
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