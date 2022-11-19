Під час роздачі хліба на Херсонщині окупанти розпочали обстріл: п'ятеро поранених

Російські терористи обстріляли гуманітарну точку у Білозерці.
У селищі Білозерка Херсонської області внаслідок артилерійського обстрілу російських терористичних військ отримали поранення п'ятеро людей.
Про це повідомив в суботу, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба.
Напередодні на Херсонщині цивільні особи стали жертвами російської міни.
"На відрізку дороги між населеними пунктами Берислав - Зміївка авто наїхало на міну. 1 особа загинула, 1 - травмована", - повідомив Тимошенко.
Нагадаємо, під час відступу з Херсонської області російські окупанти залишили на дорогах міни, на одній з них 11 листопада також підірвався автомобіль з цивільними.
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