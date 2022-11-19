Під час роздачі хліба на Херсонщині окупанти розпочали обстріл: п'ятеро поранених

У селищі Білозерка Херсонської області внаслідок артилерійського обстрілу російських терористичних військ отримали поранення п'ятеро людей.

Про це повідомив в суботу, 19 листопада, у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба.

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Напередодні на Херсонщині цивільні особи стали жертвами російської міни.

"На відрізку дороги між населеними пунктами Берислав - Зміївка авто наїхало на міну. 1 особа загинула, 1 - травмована", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, під час відступу з Херсонської області російські окупанти залишили на дорогах міни, на одній з них 11 листопада також підірвався автомобіль з цивільними.

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