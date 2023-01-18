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У Броварах під час падіння гвинтокрила в садку були діти та співробітники закладу - очільник ОВА

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Броварах під час падіння гвинтокрила в садку були діти та співробітники закладу - очільник ОВА

На місці падіння у Броварах працюють швидкі, поліція та пожежники.

У Броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У результаті падіння гвинтокрила постраждали люди. Скільки саме, Кулеба не уточнює.

За його словами, зараз всіх евакуювали із закладу. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники.

"Київська область. У місті Бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.  Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали. Є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі, поліція та пожежники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух.

В поліції Київської області розповіли, що внаслідок падіння літального апарата загинули 5 осіб. Серед дітей постраждалих, на щастя, немає.

Інформацію про падіння літального апарату підтвердили в Офісі президента.

У Мережі опублікували перші фото з місця падіння літального апарату.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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