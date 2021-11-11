Під час транспортування тіла загиблого бійця раптово помер військовий, який його супроводжував

Під час транспортування тіла загиблого бійця раптово помер військовий, який його супроводжував

Геннадію Писаренкові раптомо стало погано. Чоловік зупинив авто, вийшов на вулицю, знепритомнів та помер.

Під час перевезення тіла загиблого військовослужбовця із зони ООС на Львівщину помер волонтер гуманітарного проекту "Евакуація 200", молодший сержант Геннадій Писаренко.

Про це розповіла радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook.

Військовий, уродженець Дніпропетровщини, помер на заправці у місті Пирятин Полтавської області.

"Це дуже психологічно складна робота — повертати додому загиблих героїв", — зазначила Губа.

Видання "Вголос" із посиланням на власні джерела повідомляє, що причиною смерті Геннадія Писаренка стала гостра серцева недостатність. Чоловікові раптово стало погано. Писаренко зупинив автомобіль на АЗС поблизу міста Пирятин. Вийшовши на вулицю, волонтер знепритомнів та помер.

Геннадій Писаренко супроводжував тіло бійця 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила Віталія Павлиська, який загинув 7 листопада біля села Новозванівка на Донбасі. Писаренко мав доправити тіло загиблого до нього додому, у м. Яворів Львівської області.

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