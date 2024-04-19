Під час удару по Луганську ЗСУ ліквідували російського комбрига (фото)

В результаті ракетного удару по ворожій військовій базі в окупованому Луганську 13 квітня було знищено командира російської 59-ї бригади Павла Кропотова.

Це стало відомо з повідомлень російських медіа, які поширив український журналіст Денис Казанський.

"Внаслідок ракетного удару по російській військовій базі в Луганську 13 квітня було знищено командира 59-ї бригади ЗС РФ Павла Кропотова. Його поховали у Єкатеринбурзі", – написав Казанський у Мережі.

Разом із комбригом також загинула низка російських офіцерів-високопосадовців.

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Похорон ліквідованого в Луганську російського комбата Павла Кропотова / Фото: ura.ru

Похорон ліквідованого в Луганську російського комбата Павла Кропотова / Фото: ura.ru

Похорон ліквідованого в Луганську російського комбата Павла Кропотова / Фото: ura.ru

Нагадаємо, 13 квітня в Луганську прогриміли потужні вибухи. Після них у ЗСУ повідомили, що успішно уразили пункт управління російських військ "Центр" в окупованому місті.

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