Під час удару по Луганську ЗСУ ліквідували російського комбрига (фото)

Разом із комбригом також загинула низка російських офіцерів-високопосадовців.
В результаті ракетного удару по ворожій військовій базі в окупованому Луганську 13 квітня було знищено командира російської 59-ї бригади Павла Кропотова.
Це стало відомо з повідомлень російських медіа, які поширив український журналіст Денис Казанський.
"Внаслідок ракетного удару по російській військовій базі в Луганську 13 квітня було знищено командира 59-ї бригади ЗС РФ Павла Кропотова. Його поховали у Єкатеринбурзі", – написав Казанський у Мережі.
Разом із комбригом також загинула низка російських офіцерів-високопосадовців.
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Нагадаємо, 13 квітня в Луганську прогриміли потужні вибухи. Після них у ЗСУ повідомили, що успішно уразили пункт управління російських військ "Центр" в окупованому місті.
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