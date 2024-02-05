Під час удару по пекарні у Лисичанську "задвохсотився" "міністр ЛНР" - росЗМІ

Чому колоборант був у кафе і які причини атаки - пропагандисти не повідомляють.

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області під час удару ЗСУ по пекарні ліквідувався так званий "міністра МНС ЛНР" Олексій Потелещенко.

Це підтверджують російські пропагандистські ЗМІ.

"Міністр НС ЛНР" Олексій Потелещенко загинув під час удару ЗСУ 3 лютого по пекарні Лисичанська", - цитують росЗМІ так звану заяву "відомства".

Чому колоборант був у кафе і які причини атаки - пропагандисти не пишуть.

Тим часом український журналіст Денис Казанський, посилаючись на допис російської пропагандистки, повідомляє, що у кафе різом із "міністром МНС ЛНР" було багато силовиків, які майже всі ліквідувалися. Також додає, що гауляйтерів здали місцеві.

Нагадаємо, 3 лютого російські окупанти заявили про "обстріл пекарні" в Лисичанську Луганської області, традиційно, звинувативши у цьому Україну. Тоді вони заявили, що нібито загинули цивільні.

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