Під час удару по Україні росіяни застосували Х-101 з двигунами від Х-55, показавши своє головне вразливе місце

Російський ВПК двигуни типу Р-95-300 на цей момент не виготовляє, тому схоже, що такі двигуни для оснащення Х-101 могли бути взяті або із старих радянських запасів, або ж зняті з ракет типу Х-55.

Під час масованого ракетного удару по території України 18 листопада 2024 року було зафіксовано зокрема використання крилатих ракет повітряного базування Х-101 із радянськими двигунами Р-95-300 від КР типу Х-55.

Російський ВПК двигуни типу Р-95-300 на цей момент не виготовляє, тому схоже, що такі двигуни для оснащення Х-101 могли бути взяті або із старих радянських запасів, або ж взагалі методом "канібалізму" наявних ракет типу Х-55. Про це повідомляє канал "Полковник ГШ".

Там також наводиться доволі цікава деталь – при оснащенні Х-101 двигуном типу Р-95-300 на фюзеляж ракети наноситься маркером відповідна відмітка "95-300".

Двигун типу Р-95-300, який було використано для оснащення Х-101, листопад 2024 року / Фото: "Полковник ГШ"

Крім того, використання радянських двигунів типу Р-95-300, за даними ресурсу, також до цього моменту фіксувалось на майже усіх виявлених ракетах типу Х-59, які рашисти також використовують для ударів по території України.

Defense Express своєю чергою наголошує на такому моменті – сам факт використання двигунів від Х-55 на крилатих ракетах Х-101 наочно показує головне "вузьке місце", яке мають рашисти у виробництві далекобійних ракет, тобто виробництво двигунів.

Зазвичай в інфопросторі було прийнято звертати увагу на перелік компонентів електроніки іноземного виробництва, які були виявлені на тих чи інших зразках російських ракет. Однак при цьому поза увагою лишався такий базовий момент – без силової установки будь-яка ракета нікуди не полетить, яка б досконала електроніка там не стояла.

Двигун типу ТРДД-50 від Х-101 / Фото: "Полковник ГШ"

У випадку з використанням двигунів від Х-55 на Х-101 мова навряд чи про рішення, яке можна масштабувати в промислових масштабах для нарощення виробництва крилатих ракет. Оскільки нарощувати обсяги виробництва неможливо, опираючись на дефіцитний ресурс.

Цілком ймовірно, що за певний час російський ВПК зможе знайти рішення, як масштабувати виробництво штатного для Х-101 двигуна ТРДД-50, і питання з "вузьким місцем" по ракетному виробництву рашистів спаде.

Однак на цьому етапі маємо цілком чіткий критерій того, що росіяни наразі вперлись у "стелю можливостей" по виготовленню далекобійного озброєння, тому й були вимушені піти на такий крок, як використання на Х-101 двигунів від Х-55.

Нагадаємо, 17 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, під удар потрапили теплоелектростанції, у тому числі Ладижинська ТЕС, що входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Ця теплова електростанція зазнає регулярних ракетно-дронових ударів від 10 жовтня 2022 року.

Варто зазначити, що основні пошкодження внаслідок атаки 17 листопада можна усунути за два тижні.

Новини 18 листопада: Масований обстріл України, далекобійні удари по Росії

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