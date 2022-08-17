Під час вибуху в окупованому Лисичанську знищили представників ФСБ - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що напередодні було ліквідовано російських окупантів. Крім того, було знищено представників російської ФСБ.

Про це очільник області повідомив у Telegram.

"В окупованому Лисичанську злетіло у повітря не лише керівництво 2-го армійського корпусу, а ФСБесівці. За попередньою інформацією, вчора внаслідок вибуху в Лисичанську було повністю зруйновано будівлю СБУ, в якій був штаб окупантів",- зазначив він.

За словами Гайдая загинуло близько сотні окупантів, 20 із них - це представники російських спецслужб.

Як повідомлялося, на сьогодні для війни проти України Росія накопичила до 135 тис. бійців, але не всі вони є професійними військовими. Усі вони складають 115 батальйонно-тактичних груп. Із цих БТГ Росії 105 на діють на фронті, розповів міністр оборони Олексій Резніков.

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