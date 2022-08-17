Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час вибуху в окупованому Лисичанську знищили представників ФСБ - Гайдай

Дата публікації
Перегляди
754
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час вибуху в окупованому Лисичанську знищили представників ФСБ - Гайдай

Фото: Associated Press

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області 16 серпня пролунав вибух

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що напередодні було ліквідовано російських окупантів. Крім того, було знищено представників російської ФСБ.

Про це очільник області повідомив у Telegram.

"В окупованому Лисичанську злетіло у повітря не лише керівництво 2-го армійського корпусу, а ФСБесівці. За попередньою інформацією, вчора внаслідок вибуху в Лисичанську було повністю зруйновано будівлю СБУ, в якій був штаб окупантів",- зазначив він.

За словами Гайдая загинуло близько сотні окупантів, 20 із них - це представники російських спецслужб.

Як повідомлялося, на сьогодні для війни проти України Росія накопичила до 135 тис. бійців, але не всі вони є професійними військовими. Усі вони складають 115 батальйонно-тактичних груп. Із цих БТГ Росії 105 на діють на фронті, розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте також:

У Криму вибухнув військовий склад росіян із ракетними комплексами - Рефат Чубаров

У Криму вибухнув військовий склад росіян із ракетними комплексами - Рефат Чубаров

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
754
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація