Під час вибуху в окупованому Лисичанську знищили представників ФСБ - Гайдай

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області 16 серпня пролунав вибух
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що напередодні було ліквідовано російських окупантів. Крім того, було знищено представників російської ФСБ.
Про це очільник області повідомив у Telegram.
"В окупованому Лисичанську злетіло у повітря не лише керівництво 2-го армійського корпусу, а ФСБесівці. За попередньою інформацією, вчора внаслідок вибуху в Лисичанську було повністю зруйновано будівлю СБУ, в якій був штаб окупантів",- зазначив він.
За словами Гайдая загинуло близько сотні окупантів, 20 із них - це представники російських спецслужб.
Як повідомлялося, на сьогодні для війни проти України Росія накопичила до 135 тис. бійців, але не всі вони є професійними військовими. Усі вони складають 115 батальйонно-тактичних груп. Із цих БТГ Росії 105 на діють на фронті, розповів міністр оборони Олексій Резніков.
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