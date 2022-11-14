Під час відступу з Херсону росіяни замінували школи та лікарні - Міноборони

Також окупанти замінували багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури

Росіяни під час відступу з Херсону використовували підступні методи мінування, ставлячи вибухові пристрої у лікарнях, квартирах та школах.

Про це повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час національного телемарафону, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що росіяни мінували не лише дороги, але й ті території, які необхідні для роботи соціальних служб.

Росіяни базувались у лікарнях та навчальних закладах, а після відступу почали їх мінувати.

"Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури", - заявила Гуменюк.

Вона заявила, що розмінування звільнених територій займе доволі багато часу, тому Міністерство оборони просить місцевих жителів обережно поводитись та не наближатись до підозрілих предметів, а одразу повідомляти про них фахівців.

Нагадаємо, раніше у Міноборони показали та назвали імена командирів, які брали участь у звільненні Херсону.

Також ми інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у звільненому Херсоні можуть переховуватись російські військові.

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