Під час війни купив автомобілі та квартири: у головного військкома Дніпропетровщини провели обшуки

Правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК і СП. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.

Про це повідомили у ДБР, Офісі генерального прокурора та МВС.

За даними слідства, головний військком Дніпропетровської області під час війни придбав майна на 350 тисяч доларів. На свого батька він зареєстрував кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

Крім того він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².

Правоохоронці провели обшуки у головного військкома Дніпропетровщини / Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання очільника обласного військкомату та його родичів.

Обшуки у головного військкома Дніпропетровщини / Фото: Офіс генерального прокурора

"Воєнкому може загрожувати покарання за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. За набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його законні доходи передбачене позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні ДБР.

Обшуки у військкома Дніпропетровщини / Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці прийшли з обшуками до головного військкома Дніпропетровщини / Фото: Офіс генерального прокурора

Обшуки у військкома Дніпропетровщини / Фото: Державне бюро розслідувань

Обшуки у головного військкома Дніпропетровщини / Фото: Офіс генерального прокурора

Перевірка працівників військкоматів в Україні: що відомо

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці провели масштабні перевірки керівників обласних військкоматів в усіх регіонах держави. Він зазначив, що результати там невтішні.

"Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить", - сказав 25 липня президент України.

Також відомо, що суд обрав запобіжний захід для начальника Рівненського обласного ТЦК та СП у вигляді тримання під вартою. Напередодні стало відомо про побиття військкомом свого підлеглого.

Раніше Печерський суд Києва відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 150 мільйонів гривень.

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