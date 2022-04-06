Під час війни на 1+1 знайшли свій тимчасовий прихисток врятовані собаки з Бучі – фото

Під час війни на 1+1 знайшли свій тимчасовий прихисток врятовані собаки з Бучі – фото

Ще одна щаслива історія порятунку загублених тварин.

Ведучі 1+1 прихистили загублених чіхуахуа, пекінеса, алабаїв та вівчарку з Бучі у себе на каналі.

Всі вони пережили жахи війни. Але зараз знайшли тимчасовий прихисток, а дехто навіть вже провів прямий ефір.

пресслужба каналу "1+1"

Так, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс та Тімур Мірошниченко вийшли в ефір "Сніданку. Онлайн" разом з врятованими чіхуахуа та пекінесом. А Соломія Вітвіцька та Святослав Гринчук в ефір ТСН.

"Всі тваринки, яких привозять журналісти з Бучі, поселяються у нас на каналі. Поки що не запрацював мобільний застосунок загублених і знайдених тварин Pets. Коли запрацює, почнеться обмін тваринами по всій Україні. Тому ми всі опікуємося ними в офісі. Всіх так чи інакше ми називаємо Буч чи Бучик, тому що вони всі з Бучі. Тепер у цього малюка є ім’я Борис Бучанський і він буде жити з лабрадором", - сказав Єгор Гордєєв, тримаючи малюка-чіхуахуа.

пресслужба каналу "1+1"

"Він має стати новим Insta-блогером цей чіхуахуа на ім’я Борис Бучанський. За прикладом кота Степана. І почати волонтерити для України", - запропонував Тімур Мірошниченко.

пресслужба каналу "1+1"

"Собаки і коти для нас - це завжди антистрес", - зазначила Неля Шовкопляс, яка сама не так давно прихистила у себе вдома другого котика.

пресслужба каналу "1+1"

Всі ці собаки були знайдені кореспонденткою ТСН Юлією Кирієнко на одній з розбитих вулиць Бучі, під купою зруйнованої техніки.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що не так давно кореспондент ТСН привіз на канал "плюсів" маленького йорка на ім’я Дімон з передмістя Києва, з селища Стоянка. Песик жив на каналі декілька тижнів, поки не повернувся власник Дімона та не забрав його додому.

Зараз "Сніданок. Онлайн" виходить на телеканалі ТЕТ та 2+2 та сторінці YouTube с 8:00 до 11:00 щодня.

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