Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час війни українські піротехніки знешкодили майже 140 тисяч вибухонебезпечних предметів

Дата публікації
Перегляди
38
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час війни українські піротехніки знешкодили майже 140 тисяч вибухонебезпечних предметів

ДСНС

Лише 6 авіаційних бомб знешкоджено протягом останнього тижня.

Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 61 тис. гектарів і знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів.

Про це 21 червня під час щотижневого брифінгу в "Укрінформі" повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

Наразі розмінування потребує територія площею близько 270 тис. квадратних кілометрів, включно з окупованими нині територіями. МВС орієнтує піротехнічні підрозділи на першочергове проведення первинного оперативного розмінування впродовж року з моменту деокупації території. Повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5-10 років.

"Протягом останнього тижня піротехнічними підрозділами здійснено 724 залучення, виявлено, вилучено і знешкоджено майже 5 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 6 авіаційних бомб, обстежено територію площею понад 22 тисячі гектарів", – підсумувала речниця МВС.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Наступна публікація