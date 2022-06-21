Під час війни українські піротехніки знешкодили майже 140 тисяч вибухонебезпечних предметів

Під час війни українські піротехніки знешкодили майже 140 тисяч вибухонебезпечних предметів

Лише 6 авіаційних бомб знешкоджено протягом останнього тижня.

Від початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 61 тис. гектарів і знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів.

Про це 21 червня під час щотижневого брифінгу в "Укрінформі" повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

Наразі розмінування потребує територія площею близько 270 тис. квадратних кілометрів, включно з окупованими нині територіями. МВС орієнтує піротехнічні підрозділи на першочергове проведення первинного оперативного розмінування впродовж року з моменту деокупації території. Повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5-10 років.

"Протягом останнього тижня піротехнічними підрозділами здійснено 724 залучення, виявлено, вилучено і знешкоджено майже 5 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 6 авіаційних бомб, обстежено територію площею понад 22 тисячі гектарів", – підсумувала речниця МВС.

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