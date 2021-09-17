Під час військових навчань окупанти обстріляли село з мирними жителями – Міноборони

Під час військових навчань окупанти обстріляли село з мирними жителями – Міноборони

Є постраждалі жителі.

У Луганській області російські окупаційні війська під час навчань з артилерійськими підрозділами обстріляли тимчасово непідконтрольне село з мирними жителями.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"16 вересня під час тренувань зі стрільби з артилерійськими підрозділами, окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.

Раніше стало відомо, що протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

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