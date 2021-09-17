Під час військових навчань окупанти обстріляли село з мирними жителями – Міноборони

Є постраждалі жителі.
У Луганській області російські окупаційні війська під час навчань з артилерійськими підрозділами обстріляли тимчасово непідконтрольне село з мирними жителями.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"16 вересня під час тренувань зі стрільби з артилерійськими підрозділами, окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в 19 сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення.
Раніше стало відомо, що протягом минулої доби, 16 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Читайте також:
- Бойовики на Донбасі обстріляли вантажівку української сторони СЦКК: фото
- Від кульового поранення на Донбасі загинув 24-річний солдат з Львівської області
- На Донбасі бойовики вбили українського морпіха: опубліковано фото вантажівки, в якій загинув військовий
- Загострення на Донбасі: бойовики наростили обстріли вздовж усієї лінії фронту, серед бійців ООС є втрати і поранення.