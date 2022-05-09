Під час візиту президента Європейської Ради до Одеси Росія бомбардувала місто (фото)

Під час візиту президента Європейської Ради до Одеси Росія бомбардувала місто (фото)

Коли в Одесі з візитом перебував президент Європейської Ради Шарль Мішель Росія продовжувала бомбардувати місто ракетами.

Український прем'єр Денис Шмигаль та Шарль Мішель відвідали знищений російською ракетою житловий будинок Одеси, де напередодні Великодня загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся.

Про це повідомив очільник уряду та опублікував фото.

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"Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається практично щодня, як і сьогодні — прямо під час нашого з Шарлем Мішелем візиту. На жаль, гинуть мирні люди. Відвідали одне з таких місць — зруйнований російською ракетою житловий будинок, де загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся. Жахливе горе, яке прийшло в цю та ще тисячі українських родин", - написав Шмигаль.

Telegram/Денис Шмигаль

Telegram/Денис Шмигаль

Український міністр закликав міжнародну спільноту зупинити Росію знищувати та вбивати українів та притягнути її до відповідальності. "Європейський Союз поряд із нами в цій боротьбі", - наголосив він.

Нагадаємо, очільник Європейської ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи. Там він зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

З президентом Європейської Ради у режимі відеоконференції поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Під час розмови глава держави зазначив, що він "цінує сміливу позицію очільника Євроради відвідати Україну у такі особливі часи", а також подякував за постійну підтримку України з боку ЄС.

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