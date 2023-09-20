Під час звільнення Андріївки ЗСУ знищили командування елітних частин армії РФ

Нещодавнє просування ЗСУ на південь від Бахмута спричинило знесилення оборонних підрозділів Росії в цьому районі, адже під час звільнення Андріївки та Кліщіївки ЗСУ знищили боєздатність елітних частин РФ.

Командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук розповів, як вперше було розбито 72-у бригаду РФ, знекровивши й позбавивши її особового складу.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ще на початку травня ми вперше розбили 72-у бригаду РФ, знекровивши й позбавивши її особового складу. Але бригада продовжувала займати визначений рубіж оборони. Тобто самої бригади вже майже не було, її поповнювали іншими бригадами й з'єднаннями", - розповів Кухарчук.

Він додав, що ЗСУ добряче пошматували 57-у бригаду, 83-ю десантну бригаду, 85-ту бригаду, так звану ПВК "Еспаньйола", так звану ПВК Міноборони РФ "Шторм z" і 31-у, найелітнішу, бригаду ворога

Він нагадав, що другий батальйон 31-ї гвардійської бригади ВДВ вважається пожежною командою Путіна.

"Тобто тривав процес насичення 72-ї мотострілецької бригади самими відданими підрозділами. Сил та засобів у них багато, а управління весь цей час майже було втрачене. Воно було вже повністю втрачене, коли ми зайшли до Андріївки, було ліквідовано 3-го командира батальйону цієї бригади, був ліквідований начальник розвідки, начальник зв'язку бригади й багато командирів", - додав Кухарчук.

Нагадаємо, про послаблення оборони росіян біля Бахмута повідомила і розвідка Британії. Там також назвали причини.

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