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Під час знімань пропагандистів на Запоріжжі між кадировцями та дагестанцями сталася масована стрілянина

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Під час знімань пропагандистів на Запоріжжі між кадировцями та дагестанцями сталася масована стрілянина

Кадирівський підрозділ / Фото: Associated Press

Командира кадировського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика між кадировцями та дагестанцями сталася масована сутичка.  

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранкову зведенні 15 серпня.

"В населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадировського командира сталася словесна суперечка між кадировцями та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї. В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойового протистояння виграли дагестанці, але з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Як покарання, то командира кадировського підрозділу відправили на передові позиції.

Нагадаємо, в ISW назвали найбільшу проблему армії РФ на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
779
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