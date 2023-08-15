Під час знімань пропагандистів на Запоріжжі між кадировцями та дагестанцями сталася масована стрілянина

У тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика між кадировцями та дагестанцями сталася масована сутичка.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранкову зведенні 15 серпня.

Також читайте Оборонні лінії окупантів стають крихкими: в ISW назвали найбільшу проблему армії РФ

"В населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадировського командира сталася словесна суперечка між кадировцями та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї. В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойового протистояння виграли дагестанці, але з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Як покарання, то командира кадировського підрозділу відправили на передові позиції.

Нагадаємо, в ISW назвали найбільшу проблему армії РФ на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.