Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, той загорівся та упав на територію Росії

Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, той загорівся та упав на територію Росії

Завдяки роботі ППО вже кілька днів над Харковом не фіксують авіації ворога.

Чергові перемоги Збройних Сил України на Харківщині. За 21 березня під Чугуєвом збито винищувач РФ, у Харківському районі знищені два розвідувальних безпілотники.

Про це розповів голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

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"Сьогодні, 21 березня, мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони РФ. Також зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан", - повідомив Синєгубов.

Посадовець наголосив, завдяки роботі протиповітряної оборони України вже кілька днів над Харковом не фіксують авіації ворога.

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