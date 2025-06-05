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- Війна
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"Під чужим прапором": СБУ попереджає про нову тактику російських спецслужб
Спецслужби РФ видають себе за українських силовиків і вербують громадян.
Служба безпеки України повідомляє про нову небезпечну тактику, яку почали активно використовувати спецслужби РФ для вербування громадян — під виглядом співробітників СБУ.
За словами правоохоронців, ворог все частіше маскується під українські силові структури, щоб вводити громадян в оману та змушувати виконувати злочинні завдання в інтересах держави-агресора.
Йдеться про так звану операцію “під чужим прапором” — прийом, який раніше практично не застосовувався російськими спецслужбами, але нині активно впроваджується проти українців.
“Це особливо підступна тактика — використовувати довіру до українських правоохоронних органів для досягнення ворожих цілей”, — підкреслюють у СБУ.
За останні тижні Служба безпеки запобігла кільком таким злочинам і закликає громадян бути максимально уважними.
Як працює шахрайство
Один зі сценаріїв включає розсилку фейкових повісток до “слідчого СБУ” нібито через відкриту кримінальну справу. Найчастіше підставою вказується придбання заборонених товарів. Потім з жертвою зв’язуються телефоном і пропонують “допомогу у вирішенні проблеми”.
Умовою “допомоги” стає виконання таких завдань:
стеження за окремими особами;
перенесення предметів між адресами;
переказ коштів на невідомі банківські картки;
купівля хімічних компонентів для виготовлення вибухівки;
підпал автівок Сил оборони чи адміністративних об’єктів;
організація диверсій.
Окрім цього, “куратори” вимагають встановити на телефон жертви шкідливе програмне забезпечення, щоб відстежувати її дії.
Хто в зоні ризику
Як зазначають у СБУ, якщо раніше російські спецслужби намагалися вербувати здебільшого підлітків, то нині мішенню стають навіть люди похилого віку. Це говорить про посилення інформаційно-психологічного тиску на населення з боку агресора.
Увага: СБУ ніколи не діє так
Служба безпеки України нагадує: її співробітники діють виключно в межах чинного законодавства. Вони не вимагають встановлення стороннього ПЗ на пристрої, не ставлять сумнівних завдань і не здійснюють тиску через месенджери.
У разі сумнівних контактів або підозрілих повідомлень СБУ просить негайно повідомляти на гарячу лінію або звертатися до найближчого підрозділу.