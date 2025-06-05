"Під чужим прапором": СБУ попереджає про нову тактику російських спецслужб

Служба безпеки України. / © twitter/СБУ

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Служба безпеки України повідомляє про нову небезпечну тактику, яку почали активно використовувати спецслужби РФ для вербування громадян — під виглядом співробітників СБУ.

За словами правоохоронців, ворог все частіше маскується під українські силові структури, щоб вводити громадян в оману та змушувати виконувати злочинні завдання в інтересах держави-агресора.

Йдеться про так звану операцію “під чужим прапором” — прийом, який раніше практично не застосовувався російськими спецслужбами, але нині активно впроваджується проти українців.

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“Це особливо підступна тактика — використовувати довіру до українських правоохоронних органів для досягнення ворожих цілей”, — підкреслюють у СБУ.

За останні тижні Служба безпеки запобігла кільком таким злочинам і закликає громадян бути максимально уважними.

Як працює шахрайство

Один зі сценаріїв включає розсилку фейкових повісток до “слідчого СБУ” нібито через відкриту кримінальну справу. Найчастіше підставою вказується придбання заборонених товарів. Потім з жертвою зв’язуються телефоном і пропонують “допомогу у вирішенні проблеми”.

Умовою “допомоги” стає виконання таких завдань:

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стеження за окремими особами;

перенесення предметів між адресами;

переказ коштів на невідомі банківські картки;

купівля хімічних компонентів для виготовлення вибухівки;

підпал автівок Сил оборони чи адміністративних об’єктів;

організація диверсій.

Окрім цього, “куратори” вимагають встановити на телефон жертви шкідливе програмне забезпечення, щоб відстежувати її дії.

Хто в зоні ризику

Як зазначають у СБУ, якщо раніше російські спецслужби намагалися вербувати здебільшого підлітків, то нині мішенню стають навіть люди похилого віку. Це говорить про посилення інформаційно-психологічного тиску на населення з боку агресора.

Увага: СБУ ніколи не діє так

Служба безпеки України нагадує: її співробітники діють виключно в межах чинного законодавства. Вони не вимагають встановлення стороннього ПЗ на пристрої, не ставлять сумнівних завдань і не здійснюють тиску через месенджери.

У разі сумнівних контактів або підозрілих повідомлень СБУ просить негайно повідомляти на гарячу лінію або звертатися до найближчого підрозділу.

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