Під Дніпром чоловіка до смерті забили каменем по голові: підозрюваного затримали (фото)

Під Дніпром чоловіка до смерті забили каменем по голові: підозрюваного затримали (фото)

Чоловік вбив свого знайомого на березі річки.

У Новомосковську Дніпропетровської області 33-річного чоловіка до смерті забили каменем по голові на березі Самари. Підозрюваного 68-річного місцевого мешканця затримали.

Про це повідомили в Національній поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що між чоловіками виникла бійка, в ході якої зловмисник побив потерпілого по голові та втік. Протягом доби оперативники встановили нападника та затримали його.

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Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські затримали 62-річного мешканця Кривого Рогу, який приїхав до родичів у Бучу та перейшов на сторону Росії. Колаборант катував українців разом із окупантами.

Національна поліція України

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