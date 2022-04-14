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Під Дніпром чоловіка до смерті забили каменем по голові: підозрюваного затримали (фото)

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Під Дніпром чоловіка до смерті забили каменем по голові: підозрюваного затримали (фото)

Національна поліція України

Чоловік вбив свого знайомого на березі річки.

У Новомосковську Дніпропетровської області 33-річного чоловіка до смерті забили каменем по голові на березі Самари. Підозрюваного 68-річного місцевого мешканця затримали.

Про це повідомили в Національній поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що між чоловіками виникла бійка, в ході якої зловмисник побив потерпілого по голові та втік. Протягом доби оперативники встановили нападника та затримали його.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські затримали 62-річного мешканця Кривого Рогу, який приїхав до родичів у Бучу та перейшов на сторону Росії. Колаборант катував українців разом із окупантами.

© Національна поліція України
Національна поліція України

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