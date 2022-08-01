Під Дніпром на блокпосту затримали чоловіка з автоматом та боєприпасами (фото)

На Дніпропетровщині правоохоронці на блокпосту в Павлограді затримали чоловіка з огнестрельною зброєю та боєприпасами.

У Павлограді на блокпосту поліція затримала чоловіка, у якого в автівці був автомат Калашникова та магазини до нього.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, правоохоронці на блокпосту в Павлограді біля першої години ночі зупинили водія автомобіля Ford Escape. В салоні авто копи виявили автомат Калашникова та два магазини до нього.

“Виявлене направили на експертне дослідження. Чоловіка доставили до відділу поліції для встановлення всіх обставин злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) КК України. Триває слідство”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що ДБР спіймало начальника військкомату і поліцейського, які за 50 тис. грн обіцяли "відмазати" від призову.

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