Під Дніпром жінка підняла вибуховий пристрій та загинула на місці (фото)

Поліція вкотре наголосила: бути уважними і не торкатись підозрілих предметів та небезпечних боєприпасів.
Під Дніпром у селі Новоселівка 47-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої та загинула на місці. Місцева мешканка підняла невеликий підозрілий предмет з землі.
Трагедія сталася у вівторок, 5 квітня, повідомили в поліції Дніпропетровської області.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. В поліції почали ретельна перевірку щодо цього випадку.
"Поліція Дніпропетровщини вкотре звертається до громадян про необхідність бути уважними і не торкатись підозрілих предметів та небезпечних боєприпасів. До них не можна близько підходити, чіпати їх, переносити тощо", - наголосили в поліції.
Про виявлення подібних знахідок необхідно одразу повідомляти поліцію та ДСНС. Також повідомити про такі факти можливо через чат-бот Кіберполіції у Телеграм @ukraine_avanger_bot.
Нагадаємо, киян закликають не забувати про можливу небезпеку в місті, а тих, хто виїхав зі столиці та передмість, – поки утриматися від повернення. Тривають роботи з розмінування.
Читайте також: