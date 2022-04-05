Під Дніпром жінка підняла вибуховий пристрій та загинула на місці (фото)

Під Дніпром жінка підняла вибуховий пристрій та загинула на місці (фото)

Поліція вкотре наголосила: бути уважними і не торкатись підозрілих предметів та небезпечних боєприпасів.

Під Дніпром у селі Новоселівка 47-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої та загинула на місці. Місцева мешканка підняла невеликий підозрілий предмет з землі.

Трагедія сталася у вівторок, 5 квітня, повідомили в поліції Дніпропетровської області.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. В поліції почали ретельна перевірку щодо цього випадку.

"Поліція Дніпропетровщини вкотре звертається до громадян про необхідність бути уважними і не торкатись підозрілих предметів та небезпечних боєприпасів. До них не можна близько підходити, чіпати їх, переносити тощо", - наголосили в поліції.

Про виявлення подібних знахідок необхідно одразу повідомляти поліцію та ДСНС. Також повідомити про такі факти можливо через чат-бот Кіберполіції у Телеграм @ukraine_avanger_bot.

Нагадаємо, киян закликають не забувати про можливу небезпеку в місті, а тих, хто виїхав зі столиці та передмість, – поки утриматися від повернення. Тривають роботи з розмінування.

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