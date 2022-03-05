Українська армія жене окупантів з нашої країни.

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу.

Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР".

Бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок.

"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів", - йдеться в пості Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.