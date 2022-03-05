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Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу

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Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу

Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Українська армія жене окупантів з нашої країни.

Під Харковом підрозділи Збройних Сил України перейшли до контрнаступу.

Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ та не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР".

Бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх домівок.

"Ось така у них консолідація. Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "освободітєлєй" під наш праведний гнів", - йдеться в пості Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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