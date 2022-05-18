Під Харковом з-під завалів будинку, який окупанти зруйнували ще у березні, дістали тіло жінки (фото)

Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали бетонні конструкції будівлі.
Співробітники ДСНС під час аварійно-рятувальних робіт та розбирання завалів у селищі Докучаєвське на Харківщині дістали тіло жінки.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.
Дев’ятиповерхівка була пошкоджена ще у березні, в результаті численних обстрілів та бомбардувань російськими військами.
Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали бетонні конструкції на п'ятому поверсі будівлі та вилучили тіло загиблої жінки.
Нагадаємо, на Харківщині окупанти обстріляли пожежну машину і вбили рятувальника.
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