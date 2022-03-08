Під Харковом ЗСУ розгромили колону окупантів і захопили російський "Тигр" із повним боєкомплектом (відео)

Військові ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів окупанта.

Українські військові героїчно боронять Україну і продовжують завдавати нищівних ударів окупантам. Зокрема, 8 березня захисникам України вдалося знищити колону техніки окупантів дорогою до Харкова.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

На опублікованому відео видно, що дорога з Харкова до селища Старий Салтів всіяна рештками російської колони.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+

Також, зазначив Геращенко, під Харковом захоплено окупаційний "Тигр" з повним боєкомплектом.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+

Як повідомлялося, Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 доларів США за угнаний чи трофейний літак.

Читайте також: