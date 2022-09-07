Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео)

Дата публікації
Перегляди
23к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Харковом ЗСУ взяли в полон групу окупантів та підполковника російської армії (відео)

ФОТО: скрин з відео

Збройні сили України поповнюють обмінний фонд. Повідомляється, що українським захисникам вдалося взяти в полон групу російських військових, зокрема підполковника ЗС РФ.

За даними українського офіцера, "злапали" загарбників на окупованій Харківщині. Точне місце розташування - невідоме.

Про це йдеться на сторінці у Twitter офіцера ЗСУ Анатолія Штефана. 

На опублікованому відео видно, що ЗСУ захопили кілька солдатів та, судячи із погонів, одного підполковника. Ймовірно, їх взяли в полон під час наступу на місто Балаклія (офіційного підтвердження від української сторони про контрнаступ на це місто немає, але про це відучора, 6 вересня, говорять російські пропагандисти).

Нагадаємо, місцева влада закликає жителів Балаклії зберігати інформаційну тишу про дії ЗСУ. Інформацію щодо геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки місцевих просять повідомляти до чат-боту Е-Ворог або писати безпосередньо до органів влади громади. Інформацію щодо колаборантів та зрадників, для подальшого притягнення до відповідальності слід також повідомляти до чат-боту або у повідомлення міськраді.

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

Крим повертається додому: як триває процес деокупації півострова

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
23к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація