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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Під Ізюмом загинув британський сапер, який розміновував території після російської окупації

40-річний Гарретт, відомий під позивним “Свомпі”, прибув в Україну після повномасштабного вторгнення РФ, щоб допомогти з розмінуванням.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кріс Гарретт загинув в Україні

Кріс Гарретт загинув в Україні. / © The Telegraph

Колишній солдат британської армії Кріс Гарретт, який працював над розмінуванням територій в Україні, загинув поблизу Ізюма на Харківщині.

Про це повідомила організація Prevail, співзасновником якої був Гарретт, передає The Telegraph.

“Ми отримали жахливу новину про те, що наш голова та співзасновник, а також інші члени команди були тяжко поранені внаслідок інциденту поблизу Ізюма”, – йдеться в заяві. Подробиці трагедії уточнюються у співпраці з українськими військовими та поліцією.

40-річний Гарретт, відомий під позивним “Свомпі”, прибув в Україну після повномасштабного вторгнення РФ, щоб допомогти з розмінуванням. Він займався знешкодженням мін та снарядів на деокупованих територіях, включно з районом Ізюма, який залишається небезпечним через велику кількість нерозірваних боєприпасів.

За даними британських медіа, під час операції з розмінування загинули двоє добровольців, ще кілька осіб зазнали важких поранень. Один зі снарядів вибухнув під час роботи.

Кріс Гарретт був одним із двох добровольців, які загинули неподалік Ізюму. / © The Telegraph

Кріс Гарретт був одним із двох добровольців, які загинули неподалік Ізюму. / © The Telegraph

Гарретт був одним із перших іноземців, які потрапили в Бучу та Ірпінь після звільнення від російських військ у 2022 році. Він також воював у складі бригади “Азов” ще у 2014 році, а навички розмінування здобув у М’янмі.

Нещодавно так званий “суд” в окупованій Донецькій області заочно засудив його до 14,5 років тюрми за “тероризм”. У березні він назвав це рішення “жалюгідною спробою дискредитації” з боку тих, хто сам скоює злочини проти мирного населення України.

У 2022 році він розповідав The Sun, що робота сапера для нього — це спосіб рятувати життя:

“З кожним боєприпасом, який ти прибираєш, ти усуваєш загрозу. І найчастіше саме мирні жителі страждають довго після завершення бойових дій”.

Раніше повідомлялось, що на війні з російськими окупантами загинув український спортивний коментатор.

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