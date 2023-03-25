Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під Ізюмом поліція виявила муміфіковані останки людей, які загинули під час бомбардування РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1773
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під Ізюмом поліція виявила муміфіковані останки людей, які загинули під час бомбардування РФ

Фото: Патрульна поліція Харківської області

Тіла направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації.

В Ізюмському районі на Харківщині правоохоронці виявили муміфіковані останки людей, які загинули від авіаційних бомбардувань армії Росії.  

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"Муміфіковані останки невстановлених цивільних виявили біля ферми на території села. 24 березня працівники Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що мешканці села Сулигівка Ізюмського району померли весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами Росії. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині виявили "нові" тіла вбитих українців.

Читайте також:

В Рівному створили мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського

В Рівному створили мурал на честь Героя України Олександра Мацієвського

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1773
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація