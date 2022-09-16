Під Ізюмом у лісі знайшли понад 400 могил: Зеленський розповів, що окупанти робили з мирними людьми

Під Ізюмом у лісі знайшли понад 400 могил. Тіл в них може бути набагато більше.

Російські окупанти ховали вбитих і закатованих українців в лісі під Ізюмом на Харківщині. Масове захоронення знайшли, зараз там проводиться процес ексгумації.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні у Ізюмі працюють всі наші служби: слідчі, прокурори, експерти. Сьогодні там - понад сотня журналістів. Світ має побачити, що по собі залишила російська армія - чергове масове поховання вбитих людей: дітей, дорослих, військових. Закатованих, розстріляних, вбитих під час обстрілів. Там поховані навіть цілі родини. Понад 400 могил. Ми ще не знаємо, скільки там тіл, ексгумація тільки почалася”, - розповів Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що експерти знайшли там людину, яку окупанти задушили мотузкою - її так з мотузкою і закопали. Знайшли там і братську могилу з військовими - частина з явними слідами катувань.

“Скільки ще це повинно продовжуватися? Скільки ще таких місць повинні зробити російські терористи перш ніж світ їх зупинить? Я звертаюся до всіх: до США та Європи, до політиків, суспільства, до ООН та всіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної людини, яка цінує життя. Сьогодні немає тільки одного - визнання правди, визнання Росії - державою-спонсором тероризму”, - зазначив президент України.

Нагадаємо, що окупанти вдарили артилерією по центру села на Дніпропетровщині.

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